Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.59
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 сентября 22, 11:29
СМИ сообщили о хлопках и стрельбе в Севастополе
Севастополь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стрельба из стрелкового оружия звучала примерно из района Корабельной стороны или Инкермана.

В центральной части оккупированного Севастополя утром 20 сентября было слышно два хлопка и стрельбу из огнестрельного оружия. Об этом сообщает корреспондент проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

Отмечается, что первый хлопок раздался в 04:51, он был отдаленный, невыразительный и не похожий на работу системы противовоздушной обороны. Второй хлопок раздался в 06:05 по местному времени, он был более громким и четким, однако было трудно определить, с какого направления шел звук, при этом дыма замечено не было.

По словам корреспондента, около 06:45 началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжалась около одной минуты.

Напомним, на днях ТГ-каналы сообщали о "прилете" в Армянске.

Ранее оккупанты заявили, что ПВО сбила беспилотник под Севастополем.
Korrespondent
Ещё по теме:
РФ потратит миллиарды на опреснители для Крымап
Появился полный список санкций Зеленского
В Украине резко увеличился прирост COVID
Появился список компаний из РФ, против которых ввели санкции
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВСУ ударили по позициям РФ в Новоайдаре и Сватово - Гайдай
noimageКрым уже не безопасен, подлодки ЧФ РФ ушли в Новороссийск
noimageГенштаб ВСУ показал новые данные о потерях врага
Лента новостей