СМИ сообщили о хлопках и стрельбе в Севастополе

В центральной части оккупированного Севастополя утром 20 сентября было слышно два хлопка и стрельбу из огнестрельного оружия. Об этом сообщает корреспондент проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

Отмечается, что первый хлопок раздался в 04:51, он был отдаленный, невыразительный и не похожий на работу системы противовоздушной обороны. Второй хлопок раздался в 06:05 по местному времени, он был более громким и четким, однако было трудно определить, с какого направления шел звук, при этом дыма замечено не было.

По словам корреспондента, около 06:45 началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжалась около одной минуты.

Напомним, на днях ТГ-каналы сообщали о "прилете" в Армянске.

Ранее оккупанты заявили, что ПВО сбила беспилотник под Севастополем.