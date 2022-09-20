ВСУ ударили по позициям РФ в Новоайдаре и Сватово - Гайдай

ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово Луганская области: уничтожено много техники и живой силы врага. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай уточняет, что были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово.

"В Новоайдаре были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы. А в Сватово 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли", - пишет глава ОВА.

Ранее Гайдай назвал причину спешки с псевдореферендумами на оккупированных территориях.