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Украина
20 сентября 22, 11:38
ВСУ ударили по позициям РФ в Новоайдаре и Сватово - Гайдай
Новоайдар
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Были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово, уточняет глава Луганской ОВА.
Были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово, уточняет глава Луганской ОВА.

ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово Луганская области: уничтожено много техники и живой силы врага. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай уточняет, что были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово.

"В Новоайдаре были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы. А в Сватово 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли", - пишет глава ОВА.

Ранее Гайдай назвал причину спешки с псевдореферендумами на оккупированных территориях. 
Korrespondent
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