В МАГАТЭ отреагировали на обстрел оккупантами ПАЭС

Международное агентство по атомной энергии получило информацию об обстреле территории, которые прилегают к Пивденноукраинской АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

В результате обстрела были повреждены три линии электропередач и выбиты окна на объекте отметил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом ни одна из ЛЭП, которые обеспечивают подачу электропитания на АЭС, не повреждена.

Пресс-релиз цитирует заявление Энергоатома о том, что три реактора АЭС продолжают работать в обычном режиме, и никто из персонала не пострадал.

Гросси отметил, что "взрыв возле Пивденноукраинской АЭС слишком ясно демонстрирует потенциальные угрозы для других ядерных объектов страны".

МАГАТЭ обращает внимание, что у экспертов продолжает вызывать беспокойство ситуация на Запорожской АЭС.

"ЗАЭС расположена в зоне боевых действий, и ее состояние далеко от безопасного. Там необходимо срочно создать зону ядерной безопасности", - отметил Гросси.

Он также настаивает, что "любые военные действия, которые угрожают ядерной безопасности, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены".

Как известно, войска РФ в ночь на понедельник, 19 сентября, нанесли ракетные удары по территории Пивденноукраинской АЭС.

Напомним, российская крылатая ракета пролетела над Пивденноукраинской АЭС на критически низкой высоте.