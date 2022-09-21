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Новости
Украина
20 сентября 22, 20:14
В МАГАТЭ отреагировали на обстрел оккупантами ПАЭС
МАГАТЭ
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Взрыв у Пивденноукраинской АЭС демонстрирует потенциальные угрозы для других ядерных объектов страны, считает Рафаэль Гросси.
Взрыв у Пивденноукраинской АЭС демонстрирует потенциальные угрозы для других ядерных объектов страны, считает Рафаэль Гросси.

Международное агентство по атомной энергии получило информацию об обстреле территории, которые прилегают к Пивденноукраинской АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ. 

В результате обстрела были повреждены три линии электропередач и выбиты окна на объекте отметил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом ни одна из ЛЭП, которые обеспечивают подачу электропитания на АЭС, не повреждена.

Пресс-релиз цитирует заявление Энергоатома о том, что три реактора АЭС продолжают работать в обычном режиме, и никто из персонала не пострадал.

Гросси отметил, что "взрыв возле Пивденноукраинской АЭС слишком ясно демонстрирует потенциальные угрозы для других ядерных объектов страны".

МАГАТЭ обращает внимание, что у экспертов продолжает вызывать беспокойство ситуация на Запорожской АЭС.

"ЗАЭС расположена в зоне боевых действий, и ее состояние далеко от безопасного. Там необходимо срочно создать зону ядерной безопасности", - отметил Гросси.

Он также настаивает, что "любые военные действия, которые угрожают ядерной безопасности, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены".

Как известно, войска РФ в ночь на понедельник, 19 сентября, нанесли ракетные удары по территории Пивденноукраинской АЭС. 

Напомним, российская крылатая ракета пролетела над Пивденноукраинской АЭС на критически низкой высоте.
Korrespondent
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