Вторая Пречистая — праздник радости и женщин

Еще в Украине его называют Второй Пречистой. В это время и начинается отсчет нового церковного года (он ведется с 14 сентября, когда устанавливается порядок Господних, Богородичных праздников, дни святых, а также другие христианские даты). История Рождества Богородицы восходит к тому, что Анна и Иоаким — родители Марии (матери Христа) — дожили до преклонных лет без детей, за что им приходилось терпеть общественное осуждение. Иоаким пошел в пустыню, где все время молился, а Анна делала это дома. Однажды о том, что их молитвы услышаны Господом, супругам возвестил ангел и подарил будущим родителям надежду на рождение дочери Марии, которая принесет спасение миру. Тогда Анна дала обет посвятить своего ребенка служению Богу.





У наших предков Вторая Пречистая считалась днем радости, когда проводили богослужение, и еще женским праздником, когда чествовали мать. В молитвах верующие обращаются к Богородице и просят у нее защиты и благословения, молятся о здоровье родных и близких. Бездетные женщины обращаются к Пречистой Деве с молитвой, чтобы послала им ребенка. Икону Матери Христа украшают венками из цветов и трав, ставят свечи.





Об особенностях праздника Рождества Богородицы «ФАКТАМ» рассказала Елена Громова, этнограф, заведующая научным отделом выставочной работы Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).





«Девушка, которая умоется родниковой водой до восхода солнца, будет просватана»





— Если Первая Пречистая выпадает на 28 августа, то Рождество Пресвятой Богородицы, или как в народе называют его Вторая Пречистая, наступает почти через месяц — 21 сентября, — отмечает Елена Громова. — Первая Пречистая — это Успение Богородицы (28 августа), а есть еще третья Пречистая — так называемая «зимняя» — Введение в храм Пресвятой Девы (4 декабря).





Рождество Богородицы основано в честь Марии, матери Иисуса Христа, и относится к разряду Богородичных, входит в число 12 основных религиозных дат. Верующие празднуют рождение Марии, родители которой Анна и Иоаким по каноническим преданиям долгое время были бездетными и вымолили свое отцовство у Господа. Спустившийся с небес ангел предрек рождение дочери Марии, которая прославится на весь мир. За это счастливые супруги пообещали посвятить жизнь дочери Богу.













На праздник Богородицы принято было с утра умываться родниковой водой и окропить детей. А девушка, которая умоется до восхода солнца, будет просватана. Вот и старались девушки не упустить этот момент и бежали на рассвете к источнику.





На праздник люди обязательно посещали храмовую службу, молились о своих родных. Хлеборобы благодарили Богородицу за урожаи. На церковном престоле возле Святой Богородицы размещали венок, выплетаемый из осенних трав и полевых цветов. Если его делали девушки, то загадывали на удачное замужество, а замужние женщины — на верность мужа. Плели домашние венки, которые, например, на Буковине привязывали к корзинам с травами и несли святить, потом приносили после службы Божьей в дом — верили, что тогда вся семья при добром здравии дождется Пасхи (и когда придет время, то хозяйке удастся Пасхальная выпечка). А у иконы Богородицы нужно было зажечь свечу, поставить емкость с отварной пшеницей с медом, вспоминая умерших женщин рода.





Мария стала покровительницей семей, матерей. Бездетные женщины в этот день обращаются с молитвой к Пресвятой Богородице, которая поможет осуществиться их желанию иметь детей. Молодые люди, которые очень хотели деток, но не могли рожать, говорили: «Без детей тихо, а на старости беда», «Горе с детьми, а без них еще хуже»…









Женщины молились Богородице о детях





Те женщины (а среди них бывали и обеспеченные, богатые), у которых дети либо умирали, либо не могли родиться, совершали обряды. Они заключались в том, что для людей организовывали обеды, бедных одаривали одеждой. Во время обеда, обращаясь к Богородице, женщины произносили молитвы и просили Матерь Божью подарить им детей. Такие женщины все еще надеялись на счастливое материнство, поэтому прибегали к народным обычаям: нанимали службу Божию, кормили сирот, нуждающихся. Если было еще тепло, обеды организовывали во дворе, столы накрывали на несколько десятков человек. Кстати, такое кормление могло быть не только в праздник Богородицы, но и в другие дни, когда также пекли калачи и раздавали. А в западных регионах Украины вручали каждому кувшин с водой и выпечку, чтобы молились «за детей». Как правило, не только женщины, но и супружеские пары вместе искренне молились о своем будущем отцовстве.





В Центральной Украине обычно к празднику готовились, выпекая караваи. После освящения в церкви их на улице ломали и раздавали кусочки за души умерших, чтобы люди молились «за царство небесное».





«В старину женщины, которые хотели, но не могли родить, совершали удивительные обряды»





— Вторая Пречистая — первый осенний праздник, настоящая осень с этого дня и начинается, поэтому в народе ее называли «осениной», — продолжает Елена Громова. — У праславян было убеждение, что обряды, правильно проведенные безедетными парами в конце сентября (как раз в этом месяце чествовали землю и ее плоды в дохристианскую эпоху), дают шанс продолжить род. А позже христиане стали обращаться с особой молитвой к Богородице, чтобы произошло чудо и исполнилось женское желание иметь детей. Из рассказов старожилов узнала об удивительном обряде, который совершали в старину женщины, которые хотели, но не могли родить. В полночь женщина заходила с левой руки на кладбище, оборачивалась плечами к кладбищу, вздымала руки к небу, выпрашивая у Богородицы послать детей: «Щоб черево не вмирало і не було безплідним». Потом нужно было съесть горошину земли, перекреститься, плюнуть через левое плечо и возвратиться домой. А во дворе женщина трижды обходила колодец против часовой стрелки, чтобы отвязалось несчастье.





Кроме того, в праздник Богородицы матери просили и за своих нерожденных детей, чтобы окрестили их души: «Анно Пророчице, наречи іменами моїх ненароджених на світ немовлят! Іване Хрестителю, охрести моїх убитих у лоні дітей! Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних. Амінь». Люди могли навещать и умерших родственников на кладбище.





В народных традициях Рождество Богородицы считалось женским днем — культ женщины был бесспорен. Так и говорили: «Друга Пречиста — це мамин день». На Западной Украине принято было чествовать старейшую женщину в семье. Если проживали все вместе, то утром семья молилась, потом по очереди родственники целовали руку маме (или бабушке, или прабабушке), одаривая ее на свой манер: малыши что-то рисовали или вышивали, взрослые преподносили платок, обувь и другие подарки. Мужчины в этот день пытались по-максимуму быть полезными и освобождали женщин от домашних дел. Если старшая родственница жила в отдельном доме, то ее навещались дети-внуки. А она в праздничной одежде каждому на пороге вручала по головке мака (освященного на Маковия и служившего символом непрерывности рода), приговаривая: «Щоб наш рід не переводився». Вся семья садилась за накрытый стол, где выставляли простую еду из печи: борщ, голубцы, жаркое, вареники или пироги с мясом, сыром, сливами, грушами, яблоками и т. д. В этот день готовили во многих областях рыбные блюда.





На праздник Второй Пречистой ребята-подростки могли ходить по улицам села и размахивать освященными еще в Вербное воскресенье веточками (с намотаными красными нитями). Ими касались животных, так благословляли, чтобы плодился скот. А потом вербовую ветку бросали в воду, чтобы выздоровели больные, а чужая болячка не прицепилась. А молодежь собиралась на выгоне, чтобы петь, водить хороводы, поразвлечься.





Если на Вторую Пречистую солнечно, то будет теплая осень





Уже приближались холода, поэтому пчеловоды утепляли ульи на зиму, овцеводы стригли овец, чтобы потом изготовить пряжу, из которой делалась одежда, теплые вещи. Во многих огородах к празднику уже поднимались озимые. Обычно хозяева вязали на поле из зеленой ржи пучки — «челки» и верили, что тогда в семье родятся мальчики — будущие казаки. До Второй Пречистой крестьяне заканчивали засевать участки озимыми. «Перша Пречиста жито засіває, а друга — дощем поливає», — говорили в народе. Надо было успеть выкопать весь картофель из огорода, чтобы он не испортился, потому что примечали: «Пречиста — картопля чиста». Женщины еще рвали и сушили травы. В этот день заготавливали барвинок, потому что его действие считали магическим: он помогал девушкам очаровать парней, а женщинам — мужей. До Второй Пречистой также продолжали срывать кисти калины, которая не теряла свою особую ценность как на Первую, так и на вторую Пречистую. Красные ягоды использовали в свадебных обрядах (украшали венки, караваи), готовили из них чай."Як вип’єш калини на Пречисту, від усякої хворі будеш чистий", — считали люди.









До Второй Пречистой девушки продолжали рвать калину. Фото Мамаева слобода





Калина на улице еще стояла обильно убранная ягодами. От Первой до Второй Пречистой как раз ждали старост — сорванные яркие кисти подвешивали под потолком, а если к крыше — это означало, что здесь есть девушка на выданье: «Прийшла Пречиста — принесла старостів нечиста», — шутили крестьяне. Сватание могло происходить, когда не было поста и в праздник, если он не приходился на понедельник. Свадьбу уже готовили на период после Покрова.





Осень — это пора помолвок и свадеб. Кстати, в Национальном заповеднике София Киевская (в «Хлебной») для тех, кто интересуется этими традициями, проходит выставка «Кохайтеся, чорнобриві…», на которой в четырех залах экспонируются все для проведения свадебных обычаев, обрядов, необходимая атрибутика, одежда, выпечка (причем для всех этапов церемонии). Выставка открыта по 30 октября. Каждый обряд наглядно представлен, в субботу-воскресенье проходят экскурсии.





В народе верили, что многое влияет на женскую судьбу, в том числе и погода: если в день праздника шел дождь, то случатся невзгоды в жизни. А еще говорили: «Прийшла Пречиста — на дереві чисто, а прийде Покрова — на дереві голо», «Прийшла Перша Пречиста — надягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста — взяла комара нечиста, а прийшла третя Пречиста — стала діброва безлиста». В сентябре солнце может греть, но уже заметно поворачивается на зиму.





Люди издавна заметили: если на Вторую Пречистую солнечно, то следует ожидать теплой осени (еще три недели продержится тепло), без обильных дождей, а пасмурное небо — к осенним холодам и дождливым дням. Если с утра спустится туман — пойдут дожди. Утро оказалось дождливым — лить будет еще 40 дней, а зима ожидается холодной. Если аисты на Вторую Пречистую улетают, то зима будет суровой. В народе говорили: «Перша Пречиста жито засіває, а друга — дощем поливає».





В праздник нужно было посетить службу Божию, укрепляющую веру. По народным верованиям нельзя было заниматься физическим трудом: мыть пол, окна, убирать в доме, сжигать мусор, рубить дрова, нельзя сечь капусту, что-то резать. Не полагалось шить, вышивать — женщинам в этот день не следует брать в руки иглу, ножницы, работать в поле, на огороде. Грехом было ссориться, оскорблять кого-то и конфликтовать, отказывать в помощи по какому-то делу и не пытаться исполнить просьбу ближнего, желать зла и плохо думать о родных и близких — лучше всего избегать конфликтов. Остатки пищи не выбрасывали, а отдавали их нуждающимся людям, подкармливали животных и птиц.





Напомним, на следующий день после Рождества Богородицы, а именно 22 сентября, верующие чтят память ее родителей святых Иоакима и Анну. Этот праздник считался очень важным для бездетных женщин.