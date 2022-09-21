Залужный о мобилизации в РФ: Мы уничтожим всех

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожат всех, кто будет воевать против них, - и добровольцев, и мобилизованных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале в среду, 21 сентября.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага", - подчеркнул военный.

По его словам, нынешнее объявление мобилизации в России как раз и является подтверждением достойного отпора оккупантам со стороны украинских военных.

Он также отметил, что ныне "сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины".

"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно ли, по мобилизации ли", - подчеркнул Залужный.

Отметим, что ранее Залужный сообщил, что он провел телефонный разговор с командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Американские военные высоко оценили действия ВСУ.

Кроме того, США совместно с союзниками теперь обсуждают возможность предоставления Украине средств противовоздушной обороны и истребителей.

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