СМИ уличили Шойгу во лжи о потерях России

Данные о погибших на войне в Украине военных РФ из сообщения министра обороны этой страны Сергея Шойгу меньше количества убитых, о которых известно из открытых источников в России. Об этом сообщает российское издание Медиазона в среду, 21 сетября.

Так, сегодня Шойгу впервые с марта озвучил официальные данные о потерях оккупационных войск – погибли 5937 военнослужащих. Но это количество меньше подсчета погибших, поскольку уже к началу сентября были известны имена 6219 погибших, а к сегодняшнему дню их количество превысило 6,6 тысячи.

Указано, что журналисты ведут свой подсчет по публичным сообщениям о гибели человека – посты в соцсетях от родственников, мемориальные доски в школах, сообщения местных властей и прочее.

"Такую оценку можно назвать минимальной, далеко не о каждой смерти становится известно публично", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла более 55 тысяч военных убитыми за время войны против Украины. Только за минувшие сутки погибло не менее 300 россиян.

При этом нынешний президент РФ Владимир Путин сегодня объявил мобилизацию еще 300 тысяч россиян. А главком ВСУ Валерий Залужный пообещал всех их уничтожить.