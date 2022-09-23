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Новости
Украина
22 сентября 22, 16:19
В "ДНР" привлекут к "референдуму" детей от 13 лет - СБУ
референдум
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За счет малолетних "избирателей" оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов".
За счет малолетних "избирателей" оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов".

Служба безопасности Украины перехватила документы террористов "ДНР", которые регламентируют привлечение несовершеннолетних к участию в фейковом референдуме РФ на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 22 сентября.

Таким образом, захватчики надеются расширить "электоральную базу" поддержки кремлевского проекта по присоединению части восточной Украины в состав страны-агрессора.

Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет.

За счет малолетних "избирателей" оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку "голосов" для легитимизации фейкового плебисцита.

Чтобы усилить контроль за "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать на "избирательные участки" их родители, опекуны или представители так называемых "детских домов" на временно оккупированной территории региона.

Также для "накрутки показателей" псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в Россию.

Соответствующие изменения в "избирательный процесс" его московские кураторы поручили так называемой "центральной избирательной комиссии днр".

Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде "постановлений" и приложения по проведению фейкового голосования с участием несовершеннолетних.

СБУ идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления.

В рамках уголовного производства по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 УК  Украины) продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
Korrespondent
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