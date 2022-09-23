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22 сентября 22, 17:43
22 сентября: День памяти Иоакима и Анны, Что нельзя делать?
День памяти Иоакима и Анны
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Сегодня, 22 сентября, нельзя ругать детей.
Сегодня, 22 сентября, отмечаем такие события:

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Какой сегодня церковный праздник: День памяти Иоакима и Анны

После Рождества Пресвятой Богородицы христиане восточного обряда чтят память Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. Таким образом они отдают дань уважения людям, которые подарили жизнь Богородице. По преданию, супруги долго не могли иметь детей, но Бог откликнулся на их молитвы. Уже вскоре у пары родилась дочь Мария, которую святые отдали на служение Господу.

Какой сегодня праздник по народному календарю: День памяти Иоакима и Анны, День рожениц

В народе 22 сентября известно как День рожениц. В этот день нельзя оскорблять матерей, пожилых женщин, а также ругать детей. Принято молиться за появление ребенка в семье и за благополучие уже рожденных деток. Люди старались не использовать в этот день колющие и режущие предметы для рукоделия, поскольку можно так порезаться, что раны будут восстанавливаться вплоть до Михайлова дня (21 ноября). Кроме того, 22 сентября не пересаживали комнатные растения, потому что они могут не прижиться и очень быстро завянуть.

Этим святым молятся бесплодные пары для излечения недуга, а также пары, у которых не получается зачать ребенка.

Наши предки назвали эту дату "Поднесеньев день". В этот праздник к молодоженам приходили родственники и смотрели, как живут молодые, давали советы. Молодая хозяйка пекла пироги для гостей. С этой даты начинали заготавливать дрова на зиму.
Принято молиться за появление ребенка в семье и за благополучие уже рожденных деток.

Также 22 сентября - это день осеннего равноденствия. С этой даты ночи становятся длиннее, а дни короче. В этот день магическими свойствами наделяют огонь и воду. Наши предки отмечали день осеннего равноденствия как дату начала настоящей осени.

Что нельзя делать 22 сентября

- Нельзя ругаться, ссориться и желать другим зла.
- Не рекомендуется оставлять в доме старые вещи и предметы.
- Нельзя брать в руки острые предметы.
- Не рекомендуется выполнять физическую работу, заниматься рукоделием и тому подобное.
- Нельзя ругать детей.

22 сентября: народные приметы

► Если небо чистое, то ближайшие дни будут теплыми.

► Листья на вишне — приближается непогода.

► Гололед — к скорым дождям.

► Если выпал снег 22 сентября, то в следующем году будет плохой урожай.

У кого сегодня День ангела

Сегодня, 22 сентября, День ангела празднуют Анна, Афанасий, Иоаким, Дмитрий, Сергей, Василий, Алексей, Анна, Александр, Григорий, Никита, Дмитрий, Иосиф и Захар.

Источник: 1plus1.ua
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