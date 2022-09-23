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Новости
Украина
22 сентября 22, 18:14
ГУР: Россия может применить ядерное оружие против Украины
ядерное оружие
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Как заявили в ГУР, последствия применения Россией ядерного оружия могут затронуть страны Черноморского региона, в том числе Польшу, Турцию и Болгарию

Россия, возможно, применит ядерное оружие против Украины, это опасно для всех стран Черноморского региона, Восточной Европы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью ITV News.

"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", – заявил Скибицкий.

Он подчеркнул, что последствия применения Россией ядерного оружия могут затронуть страны Восточной Европы, в том числе Польшу, Турцию и Болгарию.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион", – заявил представитель ГУР.

Он напомнил об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях.

"Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", – сказал Скибицкий.

Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на ядерное оружие.

Президент Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие, но признает – риски есть. НАТО доносит до России последствия применения ядерного оружия. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают ядерные угрозы Путина.
liga.net
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