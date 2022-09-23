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Новости
Украина
22 сентября 22, 21:03
Зеленский переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Владимир Зеленский
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Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и послевоенного восстановления.

Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter в четверг, 22 сентября.

"Провел теплый разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за содействие в освобождении иностранных граждан, приобщении к медиации и ведущую роль Саудовской Аравии в регионе. Обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, послевоенного восстановления и совместных инвестиционных проектов", – написал Зеленский.

Ранее президент Украины провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили вопросы безопасности.
Korrespondent
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