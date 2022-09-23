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Украина
22 сентября 22, 21:07
Медведчук больше всего нужен ФСБ – Буданов
Медведчук
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По словам начальника ГУР, Виктор Медведчук в первую очередь нужен ФСБ, потому что использовался как средство влияния и средство отмывания денег

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, которого 21 сентября обменяли на 200 украинских военнопленных, в России больше всего нужен Федеральной службе безопасности. Об этом сказал на брифинге начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, зачем России Медведчук, Буданов сказал, что с точки зрения разведданных, на данном этапе кум Путина больше всего нужен ФСБ.

"Это человек, через которого напрямую шло финансирование множества агентурных сетей здесь (в Украине. – ред.). Через этого человека шло в целом финансирование определенных чиновников и в целом наполнение, негласное, бюджета ФСБ. Поэтому он им очень нужен", – сказал Буданов.

Он назвал Медведчука "способом влияния и зарабатывания, отмывания средств".

"Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", – объяснил Буданов.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. 200 из них россияне отдали в обмен на Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. 
liga.net
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