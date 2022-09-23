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Новости
Украина
22 сентября 22, 21:13
Зеленский провел заседание Ставки
Владимир Зеленский
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Участниками заседания, помимо главы государства, также было высшее военно-политическое руководство страны.

Глава Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 сентября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента Украины.

В заседании также принимали участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУ разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того, в режиме видеосвязи к заседанию присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.

Вопросы заседания

Военное руководство доложило об оперативной ситуации на участках фронта.

Участники заседания также рассмотрели вероятный характер действий противника в течение ближайшего периода. Также они проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Особое внимание было уделено шагам реагирования на новые вызовы. В частности, речь идет об объявлениии страной-агрессором мобилизации и подготовкой так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию в среду, 22 сентября.

Кроме того, оккупационные "власти" заявили, что готовы провести "референдумы" о вхождении в состав РФ пройдут на оккупированных территориях с 23 по 27 сентября. В госдуме РФ на это заявили, что они готовы "поддержать народ Донбасса".
Korrespondent
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