Студенты-мужчины не смогут уехать за границу во время войны

Украинские студенты (мужчины), которые учатся в высших учебных заведениях других стран, больше не могут выехать за границу во время действия военного положения. Об этом в комментарии LIGA.Life сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Представитель ГПСУ сообщил, что высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами, так как было много случаев подделок документов.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей", - объяснил Демченко.

Он сообщил, что только за июль-август на границе обнаружено около 600 человек, которые использовали поддельные документы.

Демченко отметил, что, согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующему Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений при пересечении границы.

Напомним, Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины. Президент заявил, что согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства - дело всего украинского народа. Поэтому отмена запрета выезда будет после завершения действия военного положения.