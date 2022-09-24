Зеленский назначил нового посла в Германии

Президент Владимир Зеленский назначил послом в Германии Алексея Макеева, в Монголии – посла в Южной Корее Дмитрия Пономаренко по совместительству. Об этом говорится в указах №662 и №663, обнародованных на сайте украинского лидера в пятницу, 23 сентября.

Кроме того, Зеленский назначил посла в Объединенных Арабских Эмиратах Дмитрия Сеника постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству.

Напомним, в начале июля президент Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в ФРГ, который занимал эту должность с 2014 года.

В начале сентября СМИ сообщили о возможном назначении Алексея Макеева новым послом в Берлине. Этот 46-летний дипломат изучал международные отношения в Киевском государственном университете и поступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года. Макеев свободно говорит по-немецки и уже работал дипломатом в Берлине. С 2014 года он являлся директором департамента политики и коммуникаций МИД.

В свою очередь 50-летний Дмитрий Пономаренко был назначен послом в Южной Корее в ноябре 2021 года.