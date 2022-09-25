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Украина
24 сентября 22, 17:10
Сергею Сове посмертно присвоили звание Героя
Сергей Сова
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Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" военному Сергею Сове.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно старшему солдату Сергею Сове, чье тело с сине-желтым браслетом было найдено в Изюме. Соответствующий указ в субботу 24 сентября, был обнародован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" Сове Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно)", – говорится в документе.

Как сообщалось, тело погибшего Сергея Совы было обнаружено во время эксгумации в освобожденном от российских захватчиках городе Изюм Харьковской области с желто-синим браслетом на руке. Военнослужащего узнала по татуировке жена.

Сергей Сова защищал Украину в составе 93-й отдельной бригады Холодный Яр с 2014 года. С 19 апреля 2022 года считался без вести пропавшим.

Ранее фото руки погибшего в Изюме человека с желто-голубым браслетом облетело весь мир. Позже стало известно, что останки принадлежит украинскому военнослужащему.

Korrespondent
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