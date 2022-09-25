ВСУ за день сбили четыре самолета РФ

Украинские подразделения ПВО в субботу, 24 сентября, уничтожили четыре самолета, пять беспилотников и крылатую ракету россиян. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов", - сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что за текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Отрадовка, Невельское и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразила четыре пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами. Потери врага уточняются.

Вместе с тем, оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более девяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Отмечается, что от вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Южное, Малые Щербаки.

По данным Генштаба, противник наносил огневое поражение из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:





- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелечья, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Гороховатка;





- на Краматорском направлении – Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;





- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Отрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Роздоловка;





- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.





- на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Временка.





- на Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БПЛА.







