ВСУ за день сбили четыре самолета РФ

Украинские подразделения ПВО в субботу, 24 сентября, уничтожили четыре самолета, пять беспилотников и крылатую ракету россиян. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов", - сообщили в Генштабе.
Также сообщается, что за текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Отрадовка, Невельское и Новомихайловка.
Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразила четыре пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами. Потери врага уточняются.
Вместе с тем, оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более девяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Отмечается, что от вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Южное, Малые Щербаки.
По данным Генштаба, противник наносил огневое поражение из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
На территории РФ продолжаются мероприятия частичной мобилизации. В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали подомовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. На основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения.
Также сегодня сообщалось, что ВСУ ударили по технике РФ у Антоновского моста.