ВСУ сбили дрон-камикадзе, которым РФ атаковала Николаев

Украинские защитники сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупанты пытались атаковать город. Об этом сообщил спикер оперативного командования (ОК) Юг Владислав Назаров в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 сентября.

"Около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", - отметил он.

Как известно, Министерство иностранных дел Украины лишило иранского посла аккредитации и сократило количество дипломатов в посольстве Ирана в Киеве после того, как стало известно, что Тегеран продал Москве Shahed-136 для войны в Украине.





Представитель МИД Ирана в ответ на это заявил о нейтралитете в войне и заявил, что это якобы некая "третья сторона" провоцирует конфликты между странами.





В МИД на это заявление ответили, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия России для убийств украинцев и не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии".



