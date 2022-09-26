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Новости
Украина
25 сентября 22, 17:00
ВСУ сбили дрон-камикадзе, которым РФ атаковала Николаев
дрон-камикадзе
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Украинские защитники сбили Shahed-136, который российские оккупанты направили на Николаев.

Украинские защитники сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупанты пытались атаковать город. Об этом сообщил спикер оперативного командования (ОК) Юг Владислав Назаров в своем Telegram-канале в воскресенье, 25 сентября.

"Около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", - отметил он.

Как известно, Министерство иностранных дел Украины лишило иранского посла аккредитации и сократило количество дипломатов в посольстве Ирана в Киеве после того, как стало известно, что Тегеран продал Москве Shahed-136 для войны в Украине.

Представитель МИД Ирана в ответ на это заявил о нейтралитете в войне и заявил, что это якобы некая "третья сторона" провоцирует конфликты между странами.

В МИД на это заявление ответили, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия России для убийств украинцев и не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии".
Korrespondent
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