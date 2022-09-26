США передали Украине NASAMS - Зеленский

Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает CBS.

Президент поблагодарил американского лидера Джозефа Байдена и Конгресс США за эту противовоздушную оборону. Однако он добавил, что полученных систем все еще недостаточно для закрытия воздушного пространства от российских ракет.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресса за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Этот ЗРК разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Напомним, что 31 августа стало известно, что США предоставят Украине две зенитно-ракетные системы NASAMS.