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Новости
Украина
25 сентября 22, 22:17
ВСУ сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов
Су-25
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Украинские бойцы ликвидировали самолет, который атаковал ВСУ на Херсонщине, а потом и вертолет, летевший спасти вражеского пилота.

Украинские защитники ликвидировали российский штурмовик Су-25, который атаковал войска Украины в Херсонской области. Также они уничтожили вертолет Ми-8, который отправился для спасения вражеского пилота. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в воскресенье, 25 сентября.

В сообщении сказано, что в воскресенье вечером военные подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбили вражеский штурмовик Су-25, атаковавший украинские войска в Херсонской области.

"Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады", - добавили военные.

Корреспондент.net ранее писал, что украинские бойцы уничтожили российский штурмовик Су-25 и шесть иранских дронов-камикадзе.

На юге ВВС Украины 20 раз атаковали оккупантов
Korrespondent
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