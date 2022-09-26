ВСУ сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов

Украинские защитники ликвидировали российский штурмовик Су-25, который атаковал войска Украины в Херсонской области. Также они уничтожили вертолет Ми-8, который отправился для спасения вражеского пилота. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в воскресенье, 25 сентября.

В сообщении сказано, что в воскресенье вечером военные подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбили вражеский штурмовик Су-25, атаковавший украинские войска в Херсонской области.

"Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады", - добавили военные.

Корреспондент.net ранее писал, что украинские бойцы уничтожили российский штурмовик Су-25 и шесть иранских дронов-камикадзе.

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