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Новости
Украина
25 сентября 22, 22:49
В Изюме нашли еще две братские могилы - Зеленский
Зеленский
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Глава государства сообщил, что в настоящее время известно уже о трех массовых захоронениях в освобожденном городе.

Два массовых захоронения нашли в освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли. Таким образом, возле этого населенного пункта находятся по меньшей мере три братские могилы с жертвами захватчиков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюме, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы", - подчеркнул глава государства.

Он назвал санкции против России справедливыми.

Президент также настаивает, что мир должен продолжать санкционое давление на режим Путина.

Корреспондент.net ранее писал, что по состоянию на 23 сентября обнаружено 427 тел погибших и замученных украинцев в Харьковской области.

Глава города Владимир Мацокин уже отмечал, что количество жертв оккупации среди гражданского населения Изюма может превышать тысячу человек.
Korrespondent
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