Военно-врачебная комиссия: что нужно знать

Противоправные действия ВВК

В первую очередь следует отметить, что после каждого судебного решения формируется практика. То есть сторона защиты в будущем может опираться на эти кейсы.

Итак, дело первое: у мужчины было направление для того, чтобы пройти Военно-врачебную комиссию, чтобы вынести степень годности по состоянию здоровья. Однако глава ВВК при КНП "Кременецкая опорная больница" отказалась собрать комиссию для определения степени годности этого мужчины, а также принимать указанное выше направление, регистрировать его в установленном законом порядке, предоставить письменный отказ с мотивацией своего решения.

Истец просил учесть, что им направлена ​​жалоба в Центральную ВВК Министерства обороны Украины, однако должностными лицами этого ведомства не приняты никакие меры ни по рассмотрению данной жалобы, ни по прохождению истцом военно-врачебной экспертизы о состоянии пригодности к военной службе по состоянию здоровья.

По итогам рассмотрения дела, Тернопольский окружной административный суд вынес решение, которым удовлетворил исковые требования военнообязанного к Военно-врачебной комиссии, Центральной ВВК Министерства обороны Украины о признании действий и бездействии противоправными. Суд обязал ВВК при КНП "Кременецкая опорная больница" рассмотреть Направление №1 на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией с целью определения степени пригодности, выданное истцу Кременецким районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки, приняв соответствующее постановление.

Если медкомиссия прошла не по процедуре, то призывник имеет право подать жалобу в Центральную ВВК Минобороны, отмечает адвокат УГСПЛ, участник глобальной инициативы "Трибунал для Путина" Роман Лихачев.

Дело второе: мужчина не мог пройти ВВК должным образом по прибытии в Александрийский РТЦК и СП. Его банально не направили на прохождение медицинского осмотра после призыва. Представитель "военкомата" пояснил, что из-за невозможности провести медицинскую комиссию в указанный срок и учитывая риски срыва плана мобилизации, истец был только опрошен на предмет жалоб на здоровье и без проведения медицинской комиссии направлен в воинскую часть.

Судом установлено, что медицинскую комиссию истец действительно проходил из-за очень сжатые сроки мобилизационного плана. В то же время истец в обязательном порядке должен был пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого и должна устанавливаться его пригодность к военной службе.

Следовательно, исковое требование в части признания противоправным бездействия Александрийского РТЦК и СП относительно ненаправления истца на прохождение медицинского осмотра, после призыва на военную службу во время мобилизации и прибытия в "военкомат" является законным и обоснованным, а потому подлежит удовлетворению.

Роман Лихачев подчеркивает, что человек перед направлением в ряды ВСУ должен пройти ВВК. В военное время, конечно, увеличивается количество лиц, которые могут пропустить эту комиссию, но это число ограничено, а не тысячи человек.

"Если нормально проходит медосмотр, то человека осматривают несколько профильных специалистов, он сдает ряд анализов. Как раз здесь основной вопрос состоит в том, чтобы силы обороны страны получили качественное пополнение. Есть лица, у которых, например, сердце остановилось в армии, то есть это – не боевые потери. Во время прохождения медосмотра даже обнаруживают болезни, о которых человек не знал, та же онкология", - подчеркивает юрист.

Можно ли выехать за пределы Украины мужчине, непригодному к службе

Наконец, третье, очень интересное и показательное дело. Мужчина признан непригодным к службе в рядах ВСУ после ВВК. Как истец, он утверждал, что может уехать за границу – и суд встал на его сторону. Но обо всем по порядку.

Итак, истец отметил, что в пункте пропуска через государственную границу Украины инспектор пограничной службы отказал ему в выезде из Украины. Мужчина считает указанное решение неправомерным, учитывая, что он признан временно непригодным к военной службе и предоставлена ​​отсрочка по состоянию здоровья от призыва на военную службу до 1 октября 2022 года. Также ни одного из определенных ст. 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" оснований для временного ограничения его выезда за границу не существует. Отзыв на иск от пограничного отряда в суд не поступил.

Судом установлено, что истец признан временно непригодным к военной службе и имеющим отсрочку по состоянию здоровья от призыва на военную службу. Такой вывод сделал врач-офтальмолог. На пункте пропуска через государственную границу Украины мужчина предоставил паспорт гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение о приписке к призывному участку, заключение врача офтальмолога.

"Что касается этого случая, то у человека четко есть, согласно статье 23 Закона о мобилизации, основание для отсрочки. Лицо хочет пересечь границу - ну это его право. Он ничего не должен объяснять, куда он едет, зачем", - подчеркивает Роман Лихачев.

Суд пришел к выводу, что выезд мужчины, который временно непригоден к военной службе, за пределы Украины разрешается при наличии подтверждающих документов, в частности заключению ВВК о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев. При этом соответствующее разъяснение размещено на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом, при предъявлении при попытке пересечения государственной границы Украины истцом заключения врача о временной непригодности к военной службе, у должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, не было правовых оснований отказывать ему в выезде за пределы Украины, ссылаясь исключительно на Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022, как лицу, подлежащему призыву во время объявления мобилизации.

Но мужчина потерял кучу времени, чтобы вести суды. И даже это решение не гарантирует беспрепятственного пересечения границы.

"Суд не может обязать пропустить этого человека. Допустим, сейчас этот человек еще раз приезжает на границу, а какой-то другой пограничник может его еще раз не пропустить. А у нас, кстати, много временно непригодных лиц, которые едут за границу на лечение ", – подчеркивает Роман Лихачев.

Адвокат говорит, что пограничники на местах прибегают к хитрой схеме: например, пытается уехать лицо, действительно имеющее отсрочку от призыва, а его спрашивают о документе из "военкомата" о снятии с учета. Юрист подчеркивает: человек не должен предоставлять такие документы, если он и так не подлежит призыву.

"У нас даже появилось такое ноу-хау от пограничников: письма с разъяснениями пограничной службы по пропуску. Какие могут быть письма разъяснения, если это – не нормативно-правовой акт. У нас все регулирует закон о приграничном движении, а также постановление КМУ", – говорит юрист.

Что нужно знать при прохождении ВВК

Действительно, пообщавшись с юристом, стало ясно, что военнообязанные должны ясно понимать свои права во время медосмотра. Полезно будет прочитать 402 приказ Минобороны, где прописано, что и как надо делать, отмечает Роман Лихачев. Там полностью прописан порядок, указан перечень врачей, которых обязательно нужно пройти.

"Медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению военного комиссара ВВК военных комиссариатов. Каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а по медицинским показаниям и врачами других специальностей. Перед осмотром военнообязанных им производится рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки, общий анализ крови, определяются группа крови и резус-принадлежность (лицам, у которых нет соответствующей отметки в военном билете), ЭКГ, исследование мочи.

Лицам старше 40 лет обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар. До начала осмотра военный комиссариат на всех военнообязанных получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений (на состоящих на учете в указанных диспансерах, заведениях - извлечение из истории болезни), на лиц, признанных инвалидами - данные из органов социального обеспечения, также медицинскую карточку амбулаторного больного (учетная форма Минздрава Украины № 025) из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или обучения", - говорит эксперт.

Юрист отмечает: даже отсутствие в комиссии медика из этого списка – это уже нарушение.

"Довольно часто ко мне обращаются с вопросом: есть болезнь, но не осмотрели должным образом. Я спрашиваю человека: вы отмечали это? Отвечает, что отмечал, но чем это подтверждено? Ничем! Во время прохождения комиссии нужно обратиться и письменно указать, что есть перечень документов о болезни человека. Гражданским кодексом установлено, что каждое лицо может ознакомиться со всеми медицинскими документами относительно его здоровья. Это право военнослужащего и военнообязанного. То есть я советую в этом случае все это фиксировать. Предоставлять документы о болезнях, чтобы была соответствующая отметка", – подчеркивает Роман Лихачев.