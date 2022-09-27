Послу Украины устроили в ФРГ исключительное прощание - СМИ

Послу Украины в Германии Андрею Мельнику, который вскоре покинет пост, устроили почетное прощание, которое обычно проводят только в исключительных случаях. Об этом сообщает Bild.

"В связи с тем, что посол Украины в Германии Андрей Мельник в ближайшее время покинет свой пост и вернется в Украину, он был приглашен на официальный прием министерством иностранных дел Германии. В отличие от большинства послов в подобных случаях, его принимал заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер. На прощание он вручил Мельнику портрет президента ФРГ и личный подарок", - говорится в сообщении.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник, в октябре покидающий должность, заявил, что помогать Киеву в интересах Берлина, чтобы "обеспечить мир для немцев в будущем".