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Новости
Украина
26 сентября 22, 20:25
Послу Украины устроили в ФРГ исключительное прощание - СМИ
Андрей Мельник
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Андрея Мельника принимал заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер, который вручил ему на прощание портрет президента ФРГ и личный подарок.

Послу Украины в Германии Андрею Мельнику, который вскоре покинет пост, устроили почетное прощание, которое обычно проводят только в исключительных случаях. Об этом сообщает Bild.

"В связи с тем, что посол Украины в Германии Андрей Мельник в ближайшее время покинет свой пост и вернется в Украину, он был приглашен на официальный прием министерством иностранных дел Германии. В отличие от большинства послов в подобных случаях, его принимал заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер. На прощание он вручил Мельнику портрет президента ФРГ и личный подарок", - говорится в сообщении.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник, в октябре покидающий должность, заявил, что помогать Киеву в интересах Берлина, чтобы "обеспечить мир для немцев в будущем".
Korrespondent
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