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26 сентября 22, 21:49
Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в этот день
Воздвижение Креста Господня
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Православные верующие 27 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня.
 С праздником связана одна легенда, согласно которой был найден крест на котором распяли Иисуса Христа. Также у этого дня есть свои определенные правила и запреты.

В праздник Воздвижения Креста Господня вспоминают страдания Иисуса Христа ради искупления грехов всего человечества. В этот день посещают церковь и молятся о здоровье близких, а также соблюдают строгий пост, пишет 24 канал.

По преданию для римского императора Константина крест имел важное значение в жизни, поэтому он организовал экспедицию, чтобы найти крест на котором был распят Иисус Христос. Раскопки возглавила его мать царица Елена. Точная дата экспедиции нигде не указана, но считают, что это был 326 год. После того, как крест нашли: одну часть оставили в Иерусалиме, а другую отправили в Константинополь.

Слово " воздвижение" означает "возвышение". Праздник начали отмечать после освящения храма Воскресения Господня, который построил Константин Великий в Иерусалиме. Храм освящали иерусалимский епископ Макарий в 335 году, а на следующий день после освящения – состоялось торжественное поднятие креста.

В народе праздник имеет гораздо более короткое название - "Сдвижение". Считается, что в этот день земля двигается на встречу зимы. Также наступают холодные дни, а птицы улетают в теплые края. Издавна в некоторых церквях существовал обряд с перемещением креста – крест украшали цветами и цветными лентами и поднимали и опускали в землю.

Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господня

- В этот день нельзя начинать ничего нового.
- Нельзя ссориться и желать зла другим.
- Нельзя выполнять тяжелый физический труд.
- Нельзя оставлять на долго свой дом и отправляться в долгие поездки или коман-дировки.
- Нельзя одалживать деньги.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Не рекомендуют ходить в лес, потому что в это время змеи ищут место для спячки на зиму и могут укусить.
Важно в праздник соблюдать пост и отказаться от еды животного происхождения, яиц, молока и рыбы.

Наши предки рисовали кресты мелом или углем на дверях хлева и комнат и совершали обряд освящения домов. А еще было принято дарить детям золотые и серебряные крестики, которые перед вручением освящали в церкви. Верили, что такой крестик убережет ребенка от болезней и всяких опасностей.
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