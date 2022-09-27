Вспышка COVID-19 в Украине началась - эксперт

Вспышка COVID-19 в Украине уже началась, в ближайшее время последует рост заболевания. Таков прогноз главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федора Лапия, пишет Интерфакс-Украина.

"Можно прогнозировать, что в ближайшее время мы увидим рост заболевания, потому что многие "карантинные" правила мы не выполняем. Откровенно говоря, с 24 февраля мы уже перестали носить маски, перестали соблюдать дистанцию. С возвращением детей в школу мы получили еще один фактор распространения возбудителя COVID-19. То есть в ближайшее время мы можем говорить только о росте COVID-19", - сказал эксперт.

Лапий отметил, что "с начала широкомасштабного вторжения РФ было сделано очень многое, чтобы обеспечить экспресс-тестами регионы, и даже прифронтовые зоны".

"Впрочем, в условиях сильной миграции населения иметь четкую статистику является проблемой", - сказал он.

Напомним, в последнее время практически каждый день сообщается о возрастании количества больных коронавирусом.