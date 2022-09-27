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Новости
Украина
27 сентября 22, 12:45
Под Одессой задержан наводчик дронов-камикадзе
Задержание
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Под Одессой задержали жителя Рени.

В Одесской области задержан мужчина, житель города Рени. По данным следствия, он корректировал удары дронов-камикадзе по региону, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По версии СБУ, мужчина открыто афишировал прокремлевские взгляды и был завербован российскими спецслужбами после полномасштабного вторжения РФ.

Подозреваемый собирал данные о дислокации украинских военных и правоохранителях, личном составе и технике, говорят в СБУ.

Также следствие считает, что он устанавливал точные координаты критических объектов – в случае получения этих данных РФ планировала использовать их для диверсий и авиаударов, в том числе дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

В СБУ заявляют, что информацию мужчина передавал через анонимный Telegram-канал в виде фотоотчетов и отметок на электронной карте с описанием наблюдений. Его задержали при попытке передачи закрытых ведомостей в РФ, у него выявили мобильный телефон с перепиской с куратором.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и взяли под стражу.

Ранее украинская разведка заявила, что знает всех коллаборантов и имеет списки организаторов фейковых референдумов на оккупированных территориях.
liga.net
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