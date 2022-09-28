В Харькове и Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщают местные паблики и корреспонденты Суспільного.

Думская сообщает о двух сбитых вражеских ракетах в Одессе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об ударе по Харькову.









Мэр Харькова Игорь Терехов предоставил более подробную информацию.





"Три прилета по Харькову. Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома харьковчан", - говорится в сообщении.





Через несколько минут появилась информация о еще одном "прилете" в Харькове.





Напомним, за сутки 26 сентября россияне убили троих жителей Донецкой области. Еще 13 человек получили ранения вследствие вражеских обстрелов, которые в регионе практически не прекращаются.



