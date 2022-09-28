В Купянске-Узловом поднят флаг Украины

Государственный флаг Украины поднят в деоккупированном Купянске-Узловом Харьковской области. Видеозапись этого события опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Сегодня, 27 сентября 2022 года, спецподразделением ГУР МО KRAKEN был освобожден очередной город, Купянск-Узловой. Наконец-то мы можем верифицировать данное событие. Все будет Украина!" - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что населенный пункт Купянск-Узловой на Харьковщине освобожден от российских оккупантов.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Купянска-Узлового.