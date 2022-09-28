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Новости
Украина
27 сентября 22, 22:12
В Купянске-Узловом поднят флаг Украины
Купянск-Узловой
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Сегодня, 27 сентября 2022 года, спецподразделением ГУР МО KRAKEN был освобожден очередной город, Купянск-Узловой.

Государственный флаг Украины поднят в деоккупированном Купянске-Узловом Харьковской области. Видеозапись этого события опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Сегодня, 27 сентября 2022 года, спецподразделением ГУР МО KRAKEN был освобожден очередной город, Купянск-Узловой. Наконец-то мы можем верифицировать данное событие. Все будет Украина!" - говорится в сообщении ГУР.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что населенный пункт Купянск-Узловой на Харьковщине освобожден от российских оккупантов. 

Позже Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Купянска-Узлового.
Korrespondent
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