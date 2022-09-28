Украина скоро получит эксклюзивные системы ПВО

Украина скоро получит системы ПВО, которые производят специально для нее. Это системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых нет на вооружении армии ФРГ. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала в интервью Европейской правде.

По словам посла, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая - до конца года, а еще две - в следующем году. Также она подчеркнула, что нет никакой политической проблемы по предоставлению Украине вооружения, вопрос заключается только в производстве и цепи поставок.

“Их сейчас производят, и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальные - в следующем году. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена”, - сказала Анка Фельдгузен.

Добавим, что IRIS-T SLM - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Комплекс имеет обзорную РЛС на 360 градусов, способен вести одновременный обстрел нескольких целей при любых погодных условиях. Также комплекс может подсоединять дополнительные пусковые установки в зависимости от потребностей. В стандартной комплектации РЛС, пункт управления и пусковые установки вместе с ракетами способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Напомним, министры обороны стран Вышеградской группы (Польши, Словакии, Венгрии и Чехии) на встрече 27 сентября обсудили дальнейшую поддержку Украины в войне с РФ.