На Николаевщине ПВО сбила три дрона-камикадзе и одну ракету

В среду, 28 сентября, ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам зенитно-ракетными системами С-300. Был нанесен удар по промышленной зоне. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам главы области, предварительно известно, что обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, враг не прекращает обстреливать и Николаевскую область. В частности, днем, 27 сентября, россияне наносили артиллерийские обстрелы по аквазоне в Очакове. А вечером направил в портовую зону три дрона-камикадзе. Все их сбили силы нашей ПВО, говорят в ОК Юг.

В течение суток, 27 сентября, на территории села Парутино Куцурубской общины фиксировали вражеские обстрелы кассетными снарядами по окрестностям населенного пункта. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины. Вчера, 27 сентября, были обстрелы окрестностей сел Муравьевка, Маломихайловское, станции Березнеговатое. Также за прошедшие сутки под обстрелы попали прилегающие территории в селах Лепетиха, Кавказ, Калачево. Кроме этого, утром 28 сентября враг снова обстрелял станцию Березнеговатое. Пострадавших и разрушений нет.

Также по информации ОК Юг, вчера, 27 сентября, истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд был уничтожен в воздухе.

Кроме того, 27 сентября и утром 28 сентября зафиксированы обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины и села Широкое Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области россияне ударили ракетами по трансформаторной станции.