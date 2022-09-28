Минус 400 оккупантов, 6 танков, самолет, 12 БПЛА - потери РФ

На 28 сентября ориентировочное количество уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 58150 военнослужащих. За сутки ВСУ вывели из строя еще 400 солдат врага, 6 танков, сбили один самолет, а также сожгли десятки единиц авто- и бронетехники, пишет Генштаб.

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 28 сентября:

личного состава – около 58 150 человек (+400 за прошедшие сутки);

танков – 2312 единиц (+6);

боевых бронированных машин – 4889 (+8);

артиллерийских систем – 1381 (+3);

РСЗО – 331 (-);

средств ПВО – 175;

самолетов – 262 (+1);

вертолетов – 224;

автотехники и автоцистерн – 3742 (+12);

кораблей/катеров – 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12);

спецтехники – 131 (-);

крылатых ракет – 242 (+1).