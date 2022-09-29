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Новости
Украина
29 сентября 22, 12:23
Резников о том будет ли дополнительная мобилизация в Украине
Залужный, Резник
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможном проведении дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб

Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможном проведении дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и главнокомандующий Валерий Залужный.  Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, глобальное развитие событий планирует Генштаб и Залужный, а операции на местах — командующие на направлениях. 

"Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В частности, мы получаем разведки. Есть определенные шаги, которые связаны с формированием резервов и их подготовкой", — сказал министр.

Резников заявил, что Генштаб будет принимать решение о возможной дополнительной мобилизации. Также он напомнил, что в Британии проходят обучение и подготовку 30 000 украинских резервистов, которые являются "мотивированными людьми, которые не загнаны, как стадо баранов". 

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже создала резервы и не будет объявлять дополнительную мобилизацию на фоне того, что в России объявлена "частичная" мобилизация.

Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". 

Генштаб ВСУ также сообщал, что российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки.
liga.net
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