Резников о том будет ли дополнительная мобилизация в Украине

Министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможном проведении дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и главнокомандующий Валерий Залужный. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, глобальное развитие событий планирует Генштаб и Залужный, а операции на местах — командующие на направлениях.

"Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В частности, мы получаем разведки. Есть определенные шаги, которые связаны с формированием резервов и их подготовкой", — сказал министр.

Резников заявил, что Генштаб будет принимать решение о возможной дополнительной мобилизации. Также он напомнил, что в Британии проходят обучение и подготовку 30 000 украинских резервистов, которые являются "мотивированными людьми, которые не загнаны, как стадо баранов".





Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму".





Генштаб ВСУ также сообщал, что российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки.

