Первые результаты работы «народного спутника» ICEYE

О первых результатах работы SAR-спутника ICEYE, который в августе приобрел для ВСУ Фонд Сергея Притулы за деньги из «Народных Байракторов» (украинцы ранее собрали на них 600 млн грн за три дня, но беспилотники в итоге подарили) рассказал министр обороны Украины Алексей Резников Facebook.





Напомним, по условиям соглашения с ICEYE Украина получила не только спутник (он останется в полной собственности Украины до конца эксплуатации), но и доступ к базе снимков ICEYE (почти 20 аппаратов привлекаются, когда есть необходимость). Так вот, по словам Алексея Резникова, беспрецедентный проект окупился за первые два дня.





«По понятным причинам не могу раскрыть все подробности, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях.





Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками»





Алексей Резников,

министр обороны Украины





Министр обороны Украины назвал проект своеобразным стартапом, который откроет двери для других амбициозных инициатив и решений (ждем новых похожих проектов?), и отдельно упомянул три ключевых преимущества от соглашения с ICEYE:





Во-первых, Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и SAR. Это принципиально увеличивает способность военных обнаруживать и наносить поражение русским оккупантам. Спутники с SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нет разницы – день или ночь. Поэтому враг не скроется.

Во-вторых, именно украинские военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.





В-третьих, сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Русским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.









Резников и Притула еще раз поблагодарили украинцев, профинансировавших проект, и партнеров, которые поспособствовали реализации этой космической в ​​прямом и переносном смысле соглашения. Несомненно, спутник ICEYE — очень ценный актив и стратегически важное преимущество над врагом.



