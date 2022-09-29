Из плена вернулись еще шесть украинцев

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Из плена вернулись офицеры Алексей Булахов и Николай Костенко, солдаты Герасименко Людмила и Иван Земляной, гражданские Виктория Андруша и Яна Майборода.

Военные участвовали в боях за Мариуполь.

Гражданских – Викторию Андрушу и Яну Майбороду – оккупанты забрали за то, что в их телефонах были данные о вражеской технике, в том числе фотографии техники РФ на территории Чернобыльской зоны.

"Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся", – написал Ермак.

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