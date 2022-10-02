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Новости
Украина
1 октября 22, 21:48
Обстрел колонны под Купянском: погибли 24 человека
Купянск
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Среди погибших - 13 детей и беременная женщина, сообщил представитель УСБУ Харьковщины Владислав Абдула.

По уточненным данным, в результате обстрела эвакуационной колонны в Харьковской области погибли 24 человека. Об этом сообщает Суспільне.

"Среди погибших - 13 детей и беременная женщина", - сообщил представитель УСБУ Харьковщины Владислав Абдула.

"Две машины сгорели полностью, у них были дети с родителями - они сгорели заживо", - сообщили в прокуратуре Харьковщины.

Ранее сообщалось, что под Купянском обнаружена обстрелянная колонна автомобилей с гражданскими людьми. 

Через некоторое время появились подробности этого военного преступления РФ и фото с места расстрела колонны.

Затем появилось жуткое видео с места преступления. 
Korrespondent
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