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Новости
Украина
2 октября 22, 18:43
Зеленский: Лиман полностью зачищен
Лиман
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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что город полностью свободен от российских захватчиков.

Вооруженные силы Украины полностью зачистили от российских захватчиков город Лиман Донецкой области. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинских военных за освобождение города.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины подняли Государственный флаг над освобожденным от российских оккупантов Лиманом.

 1 октября минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область. 

Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги кафиров и террористов с крыши администрации Лимана. 

В Институте изучения войны (ISW) считают, что отступление из Лимана свидетельствует о том, что Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской.
Korrespondent
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