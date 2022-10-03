Зеленский: Лиман полностью зачищен

Вооруженные силы Украины полностью зачистили от российских захватчиков город Лиман Донецкой области. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинских военных за освобождение города.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины подняли Государственный флаг над освобожденным от российских оккупантов Лиманом.

1 октября минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.

Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги кафиров и террористов с крыши администрации Лимана.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что отступление из Лимана свидетельствует о том, что Путина больше волнуют Херсонская и Запорожская области, чем удержание Луганской.