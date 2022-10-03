Залужный обсудил с генералом Милли потребности ВСУ

В воскресенье, 2 октября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"В этот вечер провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в противодействии российской вооруженной агрессии", - сообщил Залужный в своем Telegram.

Он также поблагодарил американский народ и его лидеров за последовательную и непреклонную поддержку Украины в борьбе с оккупантами.