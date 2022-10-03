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Украина
2 октября 22, 23:52
Залужный обсудил с генералом Милли потребности ВСУ
Залужный
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Главнокомандующий ВСУ поблагодарил американский народ и его лидеров за последовательную и непреклонную поддержку Украины в борьбе с оккупантами.

В воскресенье, 2 октября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"В этот вечер провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в противодействии российской вооруженной агрессии", - сообщил Залужный в своем Telegram.

Он также поблагодарил американский народ и его лидеров за последовательную и непреклонную поддержку Украины в борьбе с оккупантами.
Korrespondent
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