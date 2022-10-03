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Украина
3 октября 22, 11:03
Гайдай: Оккупанты из Лимана бежали до Счастья
Лиман
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Раненые россияне ежедневно поступают в медицинские учреждения Старобельска, а вблизи одной из больниц даже обустроен блокпост.

Военные РФ, уцелевшие во время освобождения Лимана, бежали в временно захваченное Счастье Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что раненые россияне ежедневно поступают в медицинские учреждения Старобельска, а вблизи одной из больниц даже обустроен блокпост.

"Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло - им удалось убежать подальше, к Счастью. Так, 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск", - рассказал Гайдай.

По его словам, "тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет", и что "ждуны" не дождутся - ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав России только в 2026 году".

"Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта РФ. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России", - отметил глава ОВА.

Напомним, украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области.

По данным разведки, поражение под Лиманом является политической неудачей РФ.
Korrespondent
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