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Новости
Украина
3 октября 22, 22:36
Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море
ракетоноситель
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Из-за усиления шторма в Черном море повышается минная опасность. Снаряды могут детонировать в воде или прибиться к берегу.
Из-за усиления шторма в Черном море повышается минная опасность. Снаряды могут детонировать в воде или прибиться к берегу.

В Черном море военные РФ увеличили количество ракетоносителей до пяти, группировка кораблей пополнилась двумя подводными лодками. Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Корабельная группировка вражеского флота состоит из восьми боевых кораблей, которые маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Наготове враг держит три надводных корабля и две подводные лодки, на борту которых 32 крылатые ракеты Калибр", - отметил он.

По словам Братчука, из-за усиления шторма в Черном море повышается минная опасность. Сорванные с якоря снаряды могут детонировать прямо в воде или волнами прибиться к берегу.

Напомним, российская атомная подводная лодка К-329 Белгород покинула базу, вероятно, для проведения испытаний новой сверхмощной торпеды Посейдон.
Korrespondent
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