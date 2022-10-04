Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

В Черном море военные РФ увеличили количество ракетоносителей до пяти, группировка кораблей пополнилась двумя подводными лодками. Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Корабельная группировка вражеского флота состоит из восьми боевых кораблей, которые маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Наготове враг держит три надводных корабля и две подводные лодки, на борту которых 32 крылатые ракеты Калибр", - отметил он.

По словам Братчука, из-за усиления шторма в Черном море повышается минная опасность. Сорванные с якоря снаряды могут детонировать прямо в воде или волнами прибиться к берегу.

Напомним, российская атомная подводная лодка К-329 Белгород покинула базу, вероятно, для проведения испытаний новой сверхмощной торпеды Посейдон.