Командиры Азова в Турции встретились с семьями. ФОТО, ВИДЕО

Напомним, 21 сентября состоялся крупный обмен пленными, в ходе которого Украина вернула 215 человек. Также были освобождены 10 иностранцев. В рамках обмена были освобождены командир полка Азов Денис Редис Прокопенко, его заместитель Святослав Калына Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына.





Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что командиры полка Азов, освобожденные во время обмена военнопленными между Украиной и РФ, находятся в Турции в хороших условиях.