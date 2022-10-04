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Новости
Украина
3 октября 22, 22:43
Командиры Азова в Турции встретились с семьями. ФОТО, ВИДЕО
Командиры Азова
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Военные и их родные не сдерживали эмоций, ведь впервые за несколько месяцев смогли обнять друг друга.
Военные и их родные не сдерживали эмоций, ведь впервые за несколько месяцев смогли обнять друг друга.

В понедельник, 3 октября, командиры Азова. Которые после российского плена, по условиям обмена, находятся в Турции, смогли впервые увидится со своими родными.

Фото и видео встречи появилось в Telegram-каналах.









Напомним, 21 сентября состоялся крупный обмен пленными, в ходе которого Украина вернула 215 человек. Также были освобождены 10 иностранцев. В рамках обмена были освобождены командир полка Азов Денис Редис Прокопенко, его заместитель Святослав Калына Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что командиры полка Азов, освобожденные во время обмена военнопленными между Украиной и РФ, находятся в Турции в хороших условиях.
Korrespondent
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