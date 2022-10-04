В понедельник, 3 октября, командиры Азова. Которые после российского плена, по условиям обмена, находятся в Турции, смогли впервые увидится со своими родными.
Фото и видео встречи появилось в Telegram-каналах.
|
Удобная и симпатичная ТЕЛЕПРОГРАММА Более 200 каналов на Ваш выбор. Легко и просто - в один клик! TVBuzzer.net
Командиры Азова в Турции встретились с семьями. ФОТО, ВИДЕО
В понедельник, 3 октября, командиры Азова. Которые после российского плена, по условиям обмена, находятся в Турции, смогли впервые увидится со своими родными.
Фото и видео встречи появилось в Telegram-каналах.
Напомним, 21 сентября состоялся крупный обмен пленными, в ходе которого Украина вернула 215 человек. Также были освобождены 10 иностранцев. В рамках обмена были освобождены командир полка Азов Денис Редис Прокопенко, его заместитель Святослав Калына Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что командиры полка Азов, освобожденные во время обмена военнопленными между Украиной и РФ, находятся в Турции в хороших условиях.
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)