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Новости
Украина
3 октября 22, 23:17
В ОП прокомментировали высказывание Маска
Маск
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Известному бизнесмену дали понять, что Украина не та страна, которая уступит свои территории.

Настоящий резонанс в Сети вызвали высказывания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно будущего Украины. На него отреагировали и Офис президента, и базированный старший советник Конгресса США и обычные подписчики. Даже появилось предположение, что аккаунт Маска в Twitter взломали.

"Илон ушел во все тяжкие. Слишком странное поведение даже для него. Есть вероятность того, что аккаунт взломали", - пишут в пабликах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter:

"Есть лучшее предложение: Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу".

Отреагировал на твиты Илона Маска и президент Владимир Зеленский. Он же Twitter устроил свое голосование с вопросом - "Какой Илон Маск вам нравится больше?"



Вариантов ответов два: "Тот, что поддерживает Украину?" либо "Тот, что поддерживает Россию?". 

"Так не только "хороших русских" скоро не останется, но и хороших международных. И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками. Зато с Крымом и Донбассом", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Напомним, Илон Маск в своем Twitter описал возможные требования для окончания войны в Украине. А также заявил, что население Росси в три раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в войне маловероятна.

 
Korrespondent
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