В ОП прокомментировали высказывание Маска

Настоящий резонанс в Сети вызвали высказывания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно будущего Украины. На него отреагировали и Офис президента, и базированный старший советник Конгресса США и обычные подписчики. Даже появилось предположение, что аккаунт Маска в Twitter взломали.

"Илон ушел во все тяжкие. Слишком странное поведение даже для него. Есть вероятность того, что аккаунт взломали", - пишут в пабликах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter:

"Есть лучшее предложение: Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу".

Отреагировал на твиты Илона Маска и президент Владимир Зеленский. Он же Twitter устроил свое голосование с вопросом - "Какой Илон Маск вам нравится больше?"













Вариантов ответов два: "Тот, что поддерживает Украину?" либо "Тот, что поддерживает Россию?".





"Так не только "хороших русских" скоро не останется, но и хороших международных. И будем мы с вами самодостаточными сиротинушками. Зато с Крымом и Донбассом", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Алексей Арестович.





Напомним, Илон Маск в своем Twitter описал возможные требования для окончания войны в Украине. А также заявил, что население Росси в три раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в войне маловероятна.







