В ОП прокомментировали высказывание Маска

Настоящий резонанс в Сети вызвали высказывания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно будущего Украины. На него отреагировали и Офис президента, и базированный старший советник Конгресса США и обычные подписчики. Даже появилось предположение, что аккаунт Маска в Twitter взломали.
"Илон ушел во все тяжкие. Слишком странное поведение даже для него. Есть вероятность того, что аккаунт взломали", - пишут в пабликах.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter:
"Есть лучшее предложение: Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу".