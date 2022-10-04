Убийство полицейской в Черновцах: подробности

В Черновцах в понедельник, 3 октября, при попытке задержать правонарушителя была застрелена 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, Татарин и ее коллега Александр Гуцул прибыли на вызов о развращении несовершеннолетних. Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает детям половые органы.

"Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, пока ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - навели подробности произошедшего в полиции.

Стрелок скрылся, операция по его задержанию продолжается.

Сообщается, что погибшая лейтенант работала в правоохранительных органах чуть больше двух лет.

По данным местных Telegram-каналов, девушка была убита выстрелом в голову. Оружие - вероятно, автомат Калашникова.

Напомним, стрельба произошла недалеко от школы №27. Преступник укрылся в одном из близлежащих зданий.