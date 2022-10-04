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Новости
Украина
4 октября 22, 19:18
Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Индии
Зеленский
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В частности, обсуждалось проведение Россией так называемых референдумов на временно оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, обсуждалось проведение Россией так называемых референдумов на временно оккупированных территориях. Зеленский отметил незаконность решений Путина, и подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с нынешним президентом РФ.

Президент поблагодарил индийского премьера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Индии и отметил оказанную правительством и частным сектором Республики Индия весомую гуманитарную помощь Украине.

Собеседники уделили должное внимание теме ядерной безопасности.

"Обсудили с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди так называемые референдумы, которые недавно провела Россия на временно оккупированных территориях нашего государства. Пообщались также о продовольственной и ядерной безопасности, взаимодействии в рамках международных организаций, прежде всего в ООН. Важно усиливать украинско-индийское партнерство на фоне российской агрессии против Украины", - сообщил об этом Зеленский в официальном ТГ-канале. 

Отдельно президент Украины и премьер-министр Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди в глаза российскому президенту Владимиру Путину заявил, что сейчас не время для войны. 
Korrespondent
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