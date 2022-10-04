Байден провел телефонный разговор с Зеленским

По его словам, среди прочего Зеленский поблагодарил Байдена и американский народ за оборонную и финансовую поддержку.

Инициатором разговора стала украинская сторона. Запрос на общение сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном 2 октября в Турции, сообщил LIGA.net собеседник в Офисе президента.

Подробности разговора на Банковой обещают сообщить позже.





3 октября сообщалось, что США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на $625 млн, в который войдут четыре системы залпового огня HIMARS. Сергій Бережний,