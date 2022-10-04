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Новости
Украина
4 октября 22, 20:02
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Владимир Зеленский и Джо Байден
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Президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор
Президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор, сообщил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров.

По его словам, среди прочего Зеленский поблагодарил Байдена и американский народ за оборонную и финансовую поддержку.

Инициатором разговора стала украинская сторона. Запрос на общение сделал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном 2 октября в Турции, сообщил LIGA.net собеседник в Офисе президента.

Подробности разговора на Банковой обещают сообщить позже.

30 сентября Байден осудил "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию и заявил, что Украина должна вернуть все свои территории и что США поддержат ее оружием. 

3 октября сообщалось, что США подготовили для Украины новый пакет военной помощи на $625 млн, в который войдут четыре системы залпового огня HIMARS. Сергій Бережний, 
liga.net
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