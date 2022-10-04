Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Сегодня, 4 октября, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке. Заявление публиковано на сайте НБУ.

Кирилл Шевченко объясняет свое решение проблемами со здоровьем.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Спасибо президенту Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства - и в мирное, и в военное время. С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны", - говорится в заявлении (полный текст - на сайте НБУ).

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, на этой неделе парламент рассмотрит заявление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Швеции уходит в отставку.