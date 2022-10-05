Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Военные заявили, что в ночь на 5 октября российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами.

Шесть целей уничтожили зенитно-ракетные подразделения ВСУ — они были сбиты на южном направлении.

Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили, что россияне нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви, пострадали объекты инфраструктуры.

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Напомним, Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.





В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России.





4 октября россияне пытались атаковать Одессу иранским дроном-камикадзе Shahed-136, его сбила противовоздушная оборона.