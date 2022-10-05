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Новости
Украина
5 октября 22, 09:03
Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе
Shahed-136 — дрон-камикадзе
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Противовоздушная оборона сбила шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 октября

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Военные заявили, что в ночь на 5 октября российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами.

Шесть целей уничтожили зенитно-ракетные подразделения ВСУ — они были сбиты на южном направлении.

Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили, что россияне нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви, пострадали объекты инфраструктуры. 

СПРАВКА. Shahed-136 — дрон-камикадзе, изготовлен Ираном и впервые представлен в 2020 году. Вероятно, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Заявлено, что максимальная дальность полета – 2500 км. Летит такой беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. Имеет дельтаобразное крыло. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить – с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей. 

Напомним, Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию. 

В Пентагоне заявили, что иранские беспилотники не стали большим технологическим прорывом для России. 

4 октября россияне пытались атаковать Одессу иранским дроном-камикадзе Shahed-136, его сбила противовоздушная оборона.
liga.net
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