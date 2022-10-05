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Новости
Украина
5 октября 22, 09:06
ISW объяснил причину краха россиян на Херсонщине
Херсонщина
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Поражения россиян на севере Херсонщины вызваны скудным расположением сил вдоль линии фронта.

Россия теряет позиции на севере Херсонской области по причине скудного расположение сил. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Элементы 126-ой бригады береговой обороны Черноморского флота действовала в этом районе без ротации еще с марта, отмечают аналитики.

Линия фронта настолько тонкая, что некоторые населенные пункты на этом участке защищают 15 человек, обращают внимание эксперты. В то же время оборона 20-километровой линии фронта требует 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека.

Российские батальоны в Херсонской области размещаются следующим образом: один солдат на 60 метров линии фронта.

"Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями, это частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке", - резюмируют аналитики.

Отметим, что войска РФ практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области на 30 километров.

Кроме того, в Минобороны Украины сообщили ранее, что в Херсонской области деоккупировано уже более 50 населенных пунктов
Korrespondent
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