Белая Церковь. Россия нанесла удары иранскими дронами

Российские оккупанты нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По его словам, около 03:00 в городе прозвучало несколько взрывов — противник атаковал Белую Церковь дронами, из-за чего начались пожары на объектах инфраструктуры, пострадал человек.
В 04:00 Кулеба сообщил о повторной серии ударов Shahed-136 по инфраструктуре Белой Церкви — экстренные службы ликвидируют последствия.
Чиновник призвал местных жителей сохранять осторожность и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.Напомним, Иран "сожалеет" о решении Украины понизить уровень отношений в связи с сообщениями о поставках иранских беспилотников в Россию.