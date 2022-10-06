"Вы уже проиграли". Зеленский обратился к оккупантам: видео

Россия уже проиграла в войне против Украины, потому что власть страны-агрессора вынуждена объяснять своему обществу, зачем нужно воевать. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером 5 октября.

"Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли", – сказал глава украинского государства.

Президент объяснил, почему российские оккупанты проиграли, а украинцы победят.

"Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа", – сказал Зеленский.

Людям, которые чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, не нужно ничего объяснять, они сами все знают, продолжил президент.

"Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ. Украинцы знают, за что воюют", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что все больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто, потому что один человек не хочет прекратить войну.

"Очевидно, кто победит", – резюмировал глава украинского государства.