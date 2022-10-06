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Украина
6 октября 22, 10:14
Российские оккупанты ударили ракетами по Хмельницкой области
Шепетовский район
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Обе ракеты упали в Шепетовском районе.

6 октября около 06:00 утра российская оккупационная армия нанесла ракетный удар, помимо Запорожья, и по Хмельницкой области. Об этом сообщил глава местной военно-гражданской администрации Сергей Гамалий.

Враг выпустил две крылатые ракеты – обе упали в Шепетовском районе.

Одна ударила рядом с инфраструктурным объектом, не причинив разрушений, вторая – на пустыре (по предварительной информации, есть незначительные повреждения некоторых из окрестных домов).

Также произошла остановка поезда: из-за "прилета" дерево упало на ж/д пути. На этот момент движение поездов возобновлено.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 5 октября в Генштабе сообщили, что сторонники оккупантов бегут из Сватово и Херсонской области.
liga.net
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