Российские оккупанты ударили ракетами по Хмельницкой области

6 октября около 06:00 утра российская оккупационная армия нанесла ракетный удар, помимо Запорожья, и по Хмельницкой области. Об этом сообщил глава местной военно-гражданской администрации Сергей Гамалий.

Враг выпустил две крылатые ракеты – обе упали в Шепетовском районе.

Одна ударила рядом с инфраструктурным объектом, не причинив разрушений, вторая – на пустыре (по предварительной информации, есть незначительные повреждения некоторых из окрестных домов).

Также произошла остановка поезда: из-за "прилета" дерево упало на ж/д пути. На этот момент движение поездов возобновлено.

Погибших и пострадавших нет.