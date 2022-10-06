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Украина
6 октября 22, 10:31
Генштаб подсчитал потери армии РФ на 6 октября
война
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За минувшие сутки погибли 330 российских военных. Кроме того, уничтожены 14 вражеских танков, 26 бронемашин и 15 беспилотников.
За минувшие сутки погибли 330 российских военных. Кроме того, уничтожены 14 вражеских танков, 26 бронемашин и 15 беспилотников.

С 24 февраля по 6 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 61 330 человек (+330 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Уничтожены:

2449 (+14) танков 
5064 (+26) боевых бронированных машины 
1424 (+10) артиллерийских системы 
344 (+3) реактивных системы залпового огня 
177 (+0) средств ПВО
266 (+0) самолетов 
232 (+0) вертолета 
1047 (+15) БПЛА оперативно-тактического уровня 
246 (+0) крылатых ракет
15 (+0) кораблей / катеров 
3854 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн 
134 (+2) единицы специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Korrespondent
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