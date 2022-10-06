Генштаб подсчитал потери армии РФ на 6 октября

За минувшие сутки погибли 330 российских военных. Кроме того, уничтожены 14 вражеских танков, 26 бронемашин и 15 беспилотников.
С 24 февраля по 6 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 61 330 человек (+330 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Уничтожены: 2449 (+14) танков
5064 (+26) боевых бронированных машины
1424 (+10) артиллерийских системы
344 (+3) реактивных системы залпового огня
177 (+0) средств ПВО
266 (+0) самолетов
232 (+0) вертолета
1047 (+15) БПЛА оперативно-тактического уровня
246 (+0) крылатых ракет
15 (+0) кораблей / катеров
3854 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн
134 (+2) единицы специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.