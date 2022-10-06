Генштаб подсчитал потери армии РФ на 6 октября

С 24 февраля по 6 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 61 330 человек (+330 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Уничтожены:

5064 (+26) боевых бронированных машины

1424 (+10) артиллерийских системы

344 (+3) реактивных системы залпового огня

177 (+0) средств ПВО

266 (+0) самолетов

232 (+0) вертолета

1047 (+15) БПЛА оперативно-тактического уровня

246 (+0) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3854 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн